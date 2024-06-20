В Тамбовской области загорелся резервуар на территории нефтебазы

Инцидент, по предварительным данным, произошел из-за беспилотника

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о пожаре в регионе на территории Платоновской нефтебазы.

"Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Губернатор также сообщил, что утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки беспилотника, пострадавших нет.