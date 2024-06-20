Два резервуара горят на нефтебазе в Тамбовской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Продолжается тушение пожара на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, сил и средств для этого достаточно, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг в телеграм-канале.

"Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА. В настоящее время горят два резервуара", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщал о пожаре в регионе на территории Платоновской нефтебазы.

Губернатор сообщил, что утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА, пострадавших нет.