HeadHunter сделал собственную деловую соцсеть доступной для массового использования

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH) с четверга сделала собственную социальную сеть для делового общения и профессионального развития "Сетка" доступной для широкого круга пользователей, сообщила компания.

Соцсеть находилась в стадии закрытого бета-тестирования с конца 2023 года (доступ к ней осуществлялся по приглашениям).

"За 25 лет hh.ru накопил уникальную экспертизу в области построения карьеры и профессионального развития, что позволяет нам работать с наиболее актуальными потребностями участников рынка. Сейчас мы видим нарастающий тренд на развитие социального капитала и потребность в создании комьюнити, в которых таланты могут строить профессиональные связи и открыто обмениваться историями своих успехов и неудач", - отметил гендиректор HH Дмитрий Сергиенков.

Соцсеть "Сетка" позволяет выстраивать рабочие связи, находить коллег по рынку, узнавать новости из своей сферы, а также наращивать собственную экспертизу и развивать личный бренд. В частности, функционал соцсети предполагает объединение пользователей в профессиональные комьюнити (так называемые "сетки") - в зависимости от их мест работы, профессий и индустрий; в дальнейшем планируется развивать "сетки" как закрытые сообщества профессионалов. В них можно будет задавать вопросы экспертам в своей сфере и делиться собственной экспертизой.

Соцсеть работает в том числе на базе технологий искусственного интеллекта и синергии с экосистемой hh.ru.

На сегодняшний день мобильное приложение "Сетки" доступно в Google Play, App Store и Rustore. Функционал и опции продвижения в соцсети бесплатны.

Точное количество пользователей соцсети не раскрывается. В сообщении указано, что за период бета-тестирования к ней присоединились сотни лидеров из ИТ, диджитал и креативной индустрии.

Ожидается, что к концу 2024 года соцсеть будет насчитывать минимум полмиллиона ежемесячной активной аудитории, сообщила "Интерфаксу" директор по продукту "Сетки" Юлия Ранн через пресс-службу HH.

По ее словам в перспективе монетизация соцсети возможна через усиление основного бизнеса hh.ru ("Сетка" может стать альтернативной площадкой для поиска работы и поможет обогатить базу соискателей), а также по рекламной модели или через платные функции для обычных пользователей и компаний.

HH рассчитывает обеспечить для соцсети коэффициент удержания клиентов (retention rate) месяц к месяцу на уровне не менее 60% (соответствует уровню крупных российских и зарубежных соцсетей).

"Также стремимся и к высокой активности пользователей, чтобы они возвращались в приложение несколько раз в неделю и проводили в нем достаточно времени, чтобы получить максимальную пользу от контента и продукта", - объяснила Ранн.

Инвестиции в разработку нового продукта не раскрываются, тем не менее компания будет вкладывать дальнейшие инвестиции в масштабирование на большой объем аудитории.