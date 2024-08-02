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Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" утвердил дивидендную политику компании

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Хэдхантер" утвердил дивидендную политику, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

Решение принято на заседании 1 августа, параметры документа не опубликованы.

Также на заседании совет директоров МКПАО утвердил положения о комитете по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям и корпоративному управлению, о корпоративном секретаре, о внутреннем аудите, а также подтвердил полномочия гендиректора Дмитрия Сергиенкова.

ЭкономикаМКПАО "Хэдхантер" 12 августа начнет новый обмен акций кипрской HeadHunter Group на свои бумагиЧитать подробнее

HeadHunter в 2022 году сообщала о невозможности выплат дивидендов на фоне регуляторых ограничений, а также из-за корпоративной структуры, в рамках которой изначально холдинговая компания HeadHunter Group PLC была зарегистрирована на Кипре.

Тем не менее, компания заявляла, что дивидендные платежи "остаются важным элементом инвестиционной стратегии компании" и восстановление возможности дивидендных выплат является ее приоритетной задачей.

В марте текущего года Сергиенков сообщал, что компания рассчитывает на появление условий для возобновления дивидендных выплат акционерам в 2024 году.

Сейчас группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в РФ, новой материнской компанией группы является зарегистрированное в САР Калининградской области МКПАО "Хэдхантер". По итогам первого этапа корпоративной реструктуризации "Хэдхантер" получила 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc.

С 12 августа МКПАО запустит новую оферту на обмен акций и АДР кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО. Кроме того, МКПАО "Хэдхантер" находится в процессе получения листинга на Мосбирже - старт торгов намечен на 23 сентября.

HeadHunter
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