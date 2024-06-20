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Открыто движение по одному пути на "Шараповой Охоте" Курского направления МЖД

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Движение на станции "Шарапова Охота" Курского направления МЖД на период восстановительных работ осуществляется по одному пути; поезда следуют с отклонением от графика, сообщили в МЖД.

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"В 16:34 открыто движение по одному пути на станции "Шарапова Охота" Курского направления. На период восстановительных работ, движение поездов на станции осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД в четверг.

В настоящее время поезда следуют с отклонением от графика, отметили в МЖД.

Ранее сообщалось, что в связи со шквалистым ветром из-за нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД было приостановлено движение поездов в границах станции "Шарапова Охота".

МЖД
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