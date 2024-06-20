Движение поездов на Ярославском направлении МЖД восстановлено

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на Ярославском направлении МЖД, приостановленное из-за падения дерева на контактную сеть, возобновлено, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Движение поездов на перегоне Зеленый Бор - Болшево Ярославского направления восстановлено. МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за шквалистого ветра дерево упало на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор - Болшево Ярославского направления. Движение поездов было приостановлено.

Также из-за нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД приостановлено движение поездов в границах станции "Шарапова Охота".