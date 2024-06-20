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Операторы краудфандинга смогут проверять личность клиентов для торговли на площадках ЦФА

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который разрешает операторам инвестиционных (краудфандинговых) платформ проверять личность клиентов и обновлять информацию о клиентах платформ по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА).

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№455879-8) и опубликованы в электронной базе данных парламента. Автор идеи – глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно действующему законодательству оператор выпуска и оператор обмена ЦФА может поручить оператору иной системы по выпуску и обмену ЦФА проведение идентификации клиента, с рядом требований к обоим участникам процесса обмена идентификацией.

Подготовленные к принятию поправки позволяют операторам по обмену и выпуску ЦФА делегировать идентификацию оператору инвестиционной платформы, а также профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных консультантов).

В реестре ЦБ по выпуску ЦФА сейчас находится 11 компаний, в реестр по обмену ЦФА включены две площадки ("Московская биржа" и "СПБ биржа"), в реестре операторов инвестиционных платформ более 80 компаний.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Это не первая попытка депутатов упростить взаимную интеграцию российских инвестиционных цифровых сервисов друг с другом. В июне прошлого Госдума приняла закон, по которому оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace), сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает ЦФА.

Госдума
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