Закон о праве операторов краудфандинга проверять личность клиентов принят в III чтении

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает операторам инвестиционных (краудфандинговых) платформ проверять личность клиентов и обновлять информацию о клиентах платформ по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА).

Поправки внес ко второму чтению законопроекта № 455879-8 председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас по закону оператор выпуска и оператор обмена ЦФА может поручить оператору иной системы по выпуску и обмену ЦФА проведение идентификации клиента, с рядом требований к обоим участникам процесса обмена идентификацией.

Принятая в третьем чтении поправка позволяют операторам по обмену и выпуску ЦФА делегировать идентификацию оператору инвестиционной платформы, а также профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных консультантов).

В реестре ЦБ по выпуску ЦФА сейчас находится 11 компаний, в реестр по обмену ЦФА включены две площадки ("Московская биржа" и "СПБ биржа"), в реестре операторов инвестиционных платформ более 80 компаний.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Это не первая попытка депутатов упростить взаимную интеграцию российских инвестиционных цифровых сервисов друг с другом. В июне прошлого Госдума приняла закон, по которому оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace), сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает ЦФА.