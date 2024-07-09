Поиск

Закон о праве операторов краудфандинга проверять личность клиентов принят в III чтении

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает операторам инвестиционных (краудфандинговых) платформ проверять личность клиентов и обновлять информацию о клиентах платформ по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА).

В РоссииОператоры краудфандинга смогут проверять личность клиентов для торговли на площадках ЦФАЧитать подробнее

Поправки внес ко второму чтению законопроекта № 455879-8 председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас по закону оператор выпуска и оператор обмена ЦФА может поручить оператору иной системы по выпуску и обмену ЦФА проведение идентификации клиента, с рядом требований к обоим участникам процесса обмена идентификацией.

Принятая в третьем чтении поправка позволяют операторам по обмену и выпуску ЦФА делегировать идентификацию оператору инвестиционной платформы, а также профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных консультантов).

В реестре ЦБ по выпуску ЦФА сейчас находится 11 компаний, в реестр по обмену ЦФА включены две площадки ("Московская биржа" и "СПБ биржа"), в реестре операторов инвестиционных платформ более 80 компаний.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Это не первая попытка депутатов упростить взаимную интеграцию российских инвестиционных цифровых сервисов друг с другом. В июне прошлого Госдума приняла закон, по которому оператор финансовой платформы, так называемый супермаркет финансовых продуктов (marketplace), сможет совмещать свою работу с деятельностью блокчейн-платформы, которая выпускает или обменивает ЦФА.

Госдума Московская биржа СПБ биржа ЦФА Анатолий Аксаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Изменение налоговой системы

Дума приняла во II чтении поправки в Бюджетный кодекс с учетом корректировки налогов

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

Суд продлил процедуру банкротства Тельмана Исмаилова до сентября

BP отразит в отчетности списания до $2 млрд, связанные с НПЗ в Германии

BP отразит в отчетности списания до $2 млрд, связанные с НПЗ в Германии

В Минпромторге понимают желание "Аэрофлота" заказать только МС-21

Сбербанк в июне ускорил ипотечное кредитование до 2,9%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });