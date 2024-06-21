Поиск

Гендиректор WorldSkills Russia Уразов арестован по делу о мошенничестве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, задержанного в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"В агентстве знают об аресте Роберта Уразова", - сообщили "Интерфаксу" в АНО в ответ на запрос об аресте Уразова.

Там добавили, что в агентстве "в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию".

Согласно базе Замоскворецкого суда, ходатайство об избрании в отношении Уразова меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд и было рассмотрено в четверг.

Как следует из картотеки, Уразову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также в четверг мера пресечения в виде ареста была избрана судом административному директору - руководителю аппарату АНО Даниру Мухаметзянову, которому также вменяется мошенничество.

Комментариями следствия и защиты фигурантов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Источник сообщил "Интерфаксу", что Уразов и Мухаметзянов "сотрудничают со следствием".

Как говорится на сайте "Агентства развития профессионального мастерства", организация была создана в 2020 году в соответствии поручением президента РФ. Учредители АНО - правительство РФ и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).

Замоскворецкий суд WorldSkills Russia Роберт Уразов Данир Мухаметзянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 20 июня

Президент РФ не исключил поставки высокоточного оружия КНДР

Президент РФ не исключил поставки высокоточного оружия КНДР

Путин считает, что превентивный ядерный удар в доктрине РФ не нужен

Путин увязал возможность изменения ядерной доктрины с решениями Запада

Арестованный Тимур Иванов освобожден от должности замглавы Минобороны РФ

Голикова сообщила о снижении в РФ числа курящих мужчин вдвое с 2009 года

Движение поездов на Ярославском направлении МЖД восстановлено

Ураган повалил 200 деревьев в Подмосковье, пострадала женщина

Ураган повалил 200 деревьев в Подмосковье, пострадала женщина

Число госпитализированных с ботулизмом в РФ увеличилось до 301 человека

НСПК работает над восстановлением сервисов после DDoS-атаки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });