Гендиректор WorldSkills Russia Уразов арестован по делу о мошенничестве

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал гендиректора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, задержанного в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"В агентстве знают об аресте Роберта Уразова", - сообщили "Интерфаксу" в АНО в ответ на запрос об аресте Уразова.

Там добавили, что в агентстве "в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию".

Согласно базе Замоскворецкого суда, ходатайство об избрании в отношении Уразова меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд и было рассмотрено в четверг.

Как следует из картотеки, Уразову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также в четверг мера пресечения в виде ареста была избрана судом административному директору - руководителю аппарату АНО Даниру Мухаметзянову, которому также вменяется мошенничество.

Комментариями следствия и защиты фигурантов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Источник сообщил "Интерфаксу", что Уразов и Мухаметзянов "сотрудничают со следствием".

Как говорится на сайте "Агентства развития профессионального мастерства", организация была создана в 2020 году в соответствии поручением президента РФ. Учредители АНО - правительство РФ и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).