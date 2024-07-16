Гендиректору WorldSkills Russia вменяют мошенничество на 175 млн руб.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ущерб по уголовному делу в отношении генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве, в настоящее времени возмещен, следует из материалов защиты, оглашенных в суде.

"Денежные средства в сумме 175 млн 204 тыс. 472 руб. 53 коп. перечислены в доход государства", - говорится в материалах защиты, оглашенных в Мосгорсуде на заседании, где рассматривалась жалоба адвоката на арест Уразова.

Согласно данным защиты, денежные средства было выплачены АНО в бюджет на основании предписания Федерального казначейства, выписанного до задержания Уразова. При этом, настаивает защита, деньги были перечислены в установленный казначейством срок.

Вину, по словам адвоката, Уразов не признает. Защита считает, что претензии к нему были "искусственно перенесены из административно-правовой плоскости в уголовную".

Уразову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело, как сообщалось, связано предоставлением в Роструд ложных сведений о заключаемых АНО срочных трудовых договорах.

Уразов был арестован 20 июня. Во вторник Мосгорсуд признал законным решение о помещении его в СИЗО. В СИЗО по делу был также отправлен административный директор - руководитель аппарата WorldSkills Данир Мухаметзянов.

В самом АНО после задержания Уразова заявили, что "в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию".