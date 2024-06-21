Дрон упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани, есть пострадавшие

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - На территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник, пострадали два человека, сообщили в оперштабе региона в пятницу утром.

"21 июня около 04.00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали два человека.

В оперштабе добавили, что были повреждены хозяйственные сооружения. Возгорание на площади 50 кв. м ликвидировано.