Поиск

Ликвидировано открытое горение на нефтебазе в Тамбовской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на Платоновской нефтебазе, атакованной накануне украинским беспилотником, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В настоящее время произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, которое возникло, предположительно, в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуаров", - говорится в сообщении.

На площадке продолжают работать специалисты ГУ МЧС по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС.

О пожаре на Платоновской нефтебазе, возникшем после атаки беспилотника, накануне сообщил глава региона Максим Егоров.

Максим Егоров Тамбовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

Экс-сотрудников новосибирского центра "Вектор" арестовали по делу о коррупции

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Силы ПВО уничтожили 114 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Работник котельной погиб после падения обломков беспилотника в Краснодаре

Российские военные сбили четыре беспилотника над Севастополем

Дрон упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани, есть пострадавшие

В Краснодаре повреждены автовокзал и котельная после атаки дронов, есть пострадавшие

Несколько районов Кубани подверглось массированной атаке беспилотников ВСУ

Гендиректор WorldSkills Russia Уразов арестован по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });