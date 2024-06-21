Ликвидировано открытое горение на нефтебазе в Тамбовской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на Платоновской нефтебазе, атакованной накануне украинским беспилотником, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"В настоящее время произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, которое возникло, предположительно, в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуаров", - говорится в сообщении.

На площадке продолжают работать специалисты ГУ МЧС по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС.

О пожаре на Платоновской нефтебазе, возникшем после атаки беспилотника, накануне сообщил глава региона Максим Егоров.