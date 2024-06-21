Экс-сотрудников новосибирского центра "Вектор" арестовали по делу о коррупции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новосибирский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения в виде ареста бывшему сотруднику ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Артему Кобзеву по делу о хищении средств, сообщает управление судебного департамента по региону.

"Постановлением суда от 21 июня Кобзеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа 2024 года", - говорится в сообщении.

Суд отправил под домашний арест его супругу Елену Кобзеву - также до 17 августа.

По материалам дела, уволенный в 2024 году начальник участка Кобзев организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре "Вектор".

Согласно версии следствия, сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на его родственников. На деле работы фактически производились сотрудниками "Вектора", при этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 год перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников.

За этот период центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей, считает следствие.

Кроме того, Кобзеву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. Его супруга, также ранее работавшая на "Векторе", обвиняется в соучастии в преступлении и посредничестве в получении взятки.

Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области.