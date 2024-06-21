Что произошло за день: пятница, 21 июня

Освобождение Никиты Белых, решение НКЦ конвертировать клиентские доллары и евро в рубли, самый дождливый июнь в Москве за всю историю метеонаблюдений

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ смягчило требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Ранее они были обязаны зачислять на свои счета не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, теперь этот порог снижен до 60%.

- Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу. 1 февраля 2018 года суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

- Экс-сотрудник новосибирского центра "Вектор" стал фигурантом дела о коррупции. Артем Кобзев отправлен под арест, его жена Елена - под домашний арест. По материалам дела, Кобзев организовал мошенническую схему с контрактами на сбор и транспортировку медицинских отходов для обезвреживания в центре "Вектор".

- Бывший заместитель гендиректора компании "ФосАгро" Евгений Новицкий задержан по делу о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

- Национальный клиринговый центр проведет конвертацию в рубли клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения.

- Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для возбуждения дел в отношении трех иноагентов: актрисы Яны Трояновой, историка Тамары Эйдельман и певицы Монеточки.

- Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

- Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым за всю историю наблюдений, за первые две декады месяца выпало более 240% месячной нормы осадков.