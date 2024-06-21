Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Фото: Андрей Кирсанов/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В результате непогоды в четверг на территории Московской области пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ в пятницу.

"После урагана число пострадавших достигло семи человек в семи городских округах. Также зафиксировано падение 660 деревьев в 34 городских округах. Из-за падения деревьев оказались повреждены 124 автомобиля в 25 городских округах", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что падений слабо закрепленных и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Подтоплений нет.

"Отключение электроснабжения произошло в 16 городских округах", - сообщили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены более 2 тыс. человек, 694 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате урагана в четверг погибли два человека, 18 были госпитализированы.