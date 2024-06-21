Поиск

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье

Семь человек пострадали из-за урагана в Подмосковье
Фото: Андрей Кирсанов/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В результате непогоды в четверг на территории Московской области пострадали семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ в пятницу.

"После урагана число пострадавших достигло семи человек в семи городских округах. Также зафиксировано падение 660 деревьев в 34 городских округах. Из-за падения деревьев оказались повреждены 124 автомобиля в 25 городских округах", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что падений слабо закрепленных и широкоформатных конструкций не зафиксировано. Подтоплений нет.

"Отключение электроснабжения произошло в 16 городских округах", - сообщили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены более 2 тыс. человек, 694 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате урагана в четверг погибли два человека, 18 были госпитализированы.

МЧС РФ Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Амурской области

Экс-сотрудников новосибирского центра "Вектор" арестовали по делу о коррупции

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Силы ПВО уничтожили 114 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Работник котельной погиб после падения обломков беспилотника в Краснодаре

Российские военные сбили четыре беспилотника над Севастополем

Дрон упал на территорию Ильского НПЗ на Кубани, есть пострадавшие

В Краснодаре повреждены автовокзал и котельная после атаки дронов, есть пострадавшие

Несколько районов Кубани подверглось массированной атаке беспилотников ВСУ

Гендиректор WorldSkills Russia Уразов арестован по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });