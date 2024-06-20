Два человека погибли из-за непогоды в Москве

Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Жертвами непогоды в Москве стали два человека, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

18 человек госпитализированы в городские стационары, трое из них в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет, сообщили в департаменте.

Уточняется, что среди госпитализированных 4 ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается также, что всем пациентам оказывают необходимую помощь в полном объеме, проводится весь комплекс диагностики и лечебных мероприятий.

В четверг в Москве прошли ливневые дожди, был сильный ветер с порывами до 22 м/с. В результате стихии повалены более 700 деревьев, повреждены более 300 машин.

Как сообщал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.