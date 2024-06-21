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Потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Поставки газа на внутренний рынок России по газотранспортной системе "Газпрома" в июне регулярно обновляют рекорды, отмечается в сообщении "Газпрома".

"Со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд - 691 млн куб. м газа - достигнут 19 июня. Отметим, что это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня", - подчеркивают газовики.

"Важно, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты", - также отмечает концерн.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

Газпром
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