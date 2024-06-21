Половина судов для сейсморазведки РФ простаивает из-за недофинансирования морских исследований. Обзор

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россия имеет уникальные исследовательские сейсморазведочные суда, в том числе ледового класса, но в текущей ситуации не всем находится применение. Половина отечественного геологоразведочного флота простаивает без работы, что довольно дорого обходится судовладельцам - содержание каждого судна в среднем стоит 200 млн рублей в год. Запас прочности в таких условиях небольшой, загрузить судна работой нужно не только для самоокупаемости, но и для поддержания работоспособности оборудования и сохранения компетенций. Как справиться с этими вызовами, обсудили участники круглого стола в Совете федерации, посвященного вопросам воспроизводства минерально-сырьевой базы, в том числе на континентальном шельфе.

Работы нет

В последние 10 лет финансирование геологоразведочных работ (ГРР) на углеводородное сырье (УВС), в том числе и на шельфе, снижается - как за счет федерального бюджета, так и со стороны недропользователей. При этом когда речь идет о госфинансировании, приоритет отдается объектам с потенциально наименьшим сроком разведки - для скорейшего лицензирования площадей. В результате масштабное изучение шельфа замедляется, т. к. цикл от регионального изучения до открытых месторождений здесь может занимать 10-12 лет.

"Мы видим риски в сворачивании программы геологоразведочных работ прежде всего в том, что средства, которые используются для разведочной поисковой стадии - это (средства, которые "кормят" - ИФ) наш российский научный флот. Это геологоразведочные суда российских компаний, которые как раз и обеспечивают (геологическую - ИФ) изученность. Половина из этого флота уже два года простаивает без работы. Нет финансирования", - сказал генеральный директор ФГБУ "ВНИИ Океангеология" Борис Шумский.

Сопровождающий эту цитату слайд иллюстрировал суда "Росгеологии" (для сейсморазведки 3D - "Академик Примаков" и "Академик Немчинов"; 2D - "Академик Лазарев", "Академик Ферсман", "Зефир-1" и "Профессор Рябинкин"; для инженерных изысканий - "Бавенит" и "Кимберлит"), "Морской арктической геологоразведочной экспедиции" - МАГЭ ("Академик Н. Трубятчинский" и "Геолог Д.Наливкин" для сейсморазведки 2D) и "Совкомфлота" ("Вячеслав Тихонов" для сейсморазведки 3D).

Генеральный директор МАГЭ Алексей Казанин подчеркнул, что отдельные суда остаются без дела и дольше, приведя в пример судно "Геолог Д.Наливкин", которое "на сегодняшний момент третий год подряд практически простаивает".

"Раньше нашим организациям можно было работать в Индии, например, мы находили себе работу. Сейчас, к сожалению, во-первых, из-за санкций - нет, а во-вторых, мы все-таки заточены под ледовые условия, на 100-120 дней в году. Мы не можем 365 дней (быть в море - ИФ). К сожалению, такая вот патовая ситуация. Мы, конечно, находим работу в совершенно других отраслях", - добавил Казанин.

В Минприроды "Интерфаксу" сообщили, что в 2024 году геологоразведочные работы на УВС выполняются на 6 морских объектах, общий объем финансирования - 1,9 млрд рублей.

"Большая часть территории шельфа, перспективная для освоения недропользователями в среднесрочной перспективе, находится в распределенном фонде недр. В условиях сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и переориентации поставок газа на восток, недропользователи концентрируют свои работы в районах с доказанной нефтегазоносностью, преимущественно на суше", - добавили в министерстве.

Согласно презентации Шумского, в РФ действует 124 лицензии на УВС в территориальных морях и 27 - на участки в транзитной зоне.

Дорого стоять

Все вынужденно простаивающие геологоразведочные суда находятся в работоспособном состоянии, подчеркнул Шумский. При этом он отметил, что содержание каждого судна в среднем обходится в 200 млн рублей в год.

"В отличие от бульдозера или от трактора, их не законсервируешь, маслом не смажешь и не поставишь. Потому что требования регистра подразумевают, что нужно содержать и экипаж, и судно, и проходить ремонт каждые два года, и каждые пять лет - подтверждение регистра", - пояснил он.

Один из участников круглого стола отметил, что "Росгеология" делает все от нее зависящее для сохранения высокотехнологичного оборудования в исправном и работоспособном состоянии, привлекая для этого кредитные средства, а также направляя на эти цели прибыль с других проектов. "Мы сейчас даже не говорим о том, что нам необходимы некоторые средства на реновацию. Понимаем, что не настолько у нас ситуация хорошая", - добавил он.

По словам главы МАГЭ Казанина, в таких условиях горизонт выживания у компаний-судовладельцев - 5-7 лет: "Это примерно как авиация. Ее просто не будет. Ну, то есть, если остановить это направление, если оборудование уже простаивает у двух компаний, то через 2-3 года мы его просто не восстановим. И специалистов не будет".

Выход есть

Спасение отрасли участники круглого стола видят в недавно разработанном, но пока не утвержденном федеральном проекте "Континентальный шельф РФ".

"Минприроды совместно с Роснедрами, при участии нашего института - ВНИИ "Океангеология", разработали в прошлом году федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные, прежде всего, на геологоразведочные работы на континентальном шельфе, работы по продолжению обоснования расширения внешних границ континентального шельфа. Мы в прошлом году достаточно успешно защитили доклад и получили права на более чем 1 млн 600 тыс. квадратных километров в Северном Ледовитом океане. Но и в Евразийском бассейне, и на Чукотском море работа еще не завершена", - пояснил Шумский.

По его словам, макет федерального проекта уже прошел первые этапы межведомственного согласования: "Мы получили замечания, доработали их и направили на согласование в министерства и ФОИВы. Надеемся, что данный проект получит одобрение, и темпы освоения континентального шельфа сохранятся".

В Минприроды "Интерфаксу" подтвердили: макет федерального проекта о континентальном шельфе сейчас находится на рассмотрении и согласовании в ведомствах. "Выделение отдельного целевого финансирования проекта позволит обеспечить геополитические интересы и устойчивое присутствие России в Арктике, сохранит лидерскую позицию страны как морской научной державы", - сказал представитель министерства.

Главная задача сейчас, отмечает Казанин, - приблизить начало реализации этого проекта. К текущему году не успели: "Финансирование морских сейсморазведочных работ в этом году - ноль (речь о заказе для МАГЭ"- ИФ). Ни одно из судов наших не выйдет".

По его словам, промедление грозит не только утратой оборудования и банкротством судовладельцев, но и потерей уникальных компетенций. "Самое главное - компетенции сохранить. Быть компетентными в области геологоразведки на море - это надо делать в первую очередь сейсмику. У нас есть две компании, единичный флот, на всю страну - 300-400 специалистов", - подчеркивает Казарин.

Среди потенциальных "спасителей" отрасли, кроме проекта освоения континентального шельфа, участники отмечают и программу "Геология. Возрождение легенды".

"Мы сейчас видим, финансируются наши работы за счет ВИПР (программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - ИФ). Очень хорошо, что была принята программа "Геология. Возрождение легенды" - она компенсировала тот тренд снижения финансирования по ВИПР. Сейчас ведь основная задача ВИПР - это эффективность вложения денежных средств. Эффективность в том, что недропользователь приобретает лицензионные участки, открываются месторождения. Но море - это не быстрооборачиваемые деньги, тут в горизонте 10-12 лет можно перейти от стадии региональных работ до буровых и возможного открытия месторождений. Поэтому для обеспечения геологических интересов устойчивого развития ресурсов РФ в Арктике и, главное, для сохранения лидерской позиции РФ как морской научной державы это (продолжение финансирования морской геологоразведки - ИФ) очень важно", - подытожил Шумский.

В Минприроды "Интерфаксу" заявили, что проект "Геология. Возрождение легенды" позволил сохранить финансирование геологоразведки в РФ на прежнем уровне с 2022 года до конца 2024 года. "Ведем работу с Минэкономразвития и Минфином по продлению федерального проекта на период 2025-2030 годов", - подчеркнули в министерстве.