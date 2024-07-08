Отменен тендер на бурение стратиграфической скважины в море Лаптевых

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика Грамберга (ФГБУ "ВНИИОкеангеология") отменил тендер на бурение малоглубинной стратиграфической скважины на шельфе моря Лаптевых.

Как говорится в документации по тендеру, ФГБУ отменило определение исполнителя 5 июля, через день после начала конкурса по поиску подрядчика. Отмена произошла "по причине возникновения обстоятельств, влекущих невозможность дальнейшего проведения процедуры закупки без внесения изменений и невозможностью внесения таких изменений в связи с российским законодательством".

Начальная (максимальная) цена госконтракта по данному тендеру составляла 230 млн рублей. Согласно приложенным документам, бурение было нужно для проведения геолого-геофизических исследований в море Лаптевых. Целью работ названа подготовка дополнительных обосновывающих геологических материалов к проектам пересмотренного частичного Представления на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане.

Основные задачи, которые ФГБУ устанавливало для подрядчика - получение керна и данных вертикального сейсмопрофилирования (ВСП) на основе бурения малоглубинной стратиграфической скважины или нескольких скважин глубиной вскрытия разреза не менее 350 погонных метров по породе, в том числе бурение с отбором не менее 80 пог. м из целевых интервалов, определяемых ФГБУ. Подрядчик по договору был обязан завершить бурение до 30 ноября 2024 года включительно.

Бурение стратиграфической скважины предполагалось в рамках Федерального проекта "Геология. Возрождение легенды".

В июне 2024 года генеральный директор ФГБУ "ВНИИОкеангеология" Борис Шумский заявил, что Минприроды совместно с Роснедрами и ФГБУ разработали федеральный проект "Континентальный шельф Российской Федерации". Он предусматривает мероприятия, в первую очередь направленные на геологоразведочные работы на континентальном шельфе, работы по продолжению обоснования расширения внешних границ континентального шельфа.