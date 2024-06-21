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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 26 июня снизится на 9,5%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 26 июня составит 2 492,8 рубля против 2 754,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 9,5%.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,8 за тонну на пшеницу ($235,6 неделей ранее), $165 - на ячмень ($167,9), $177,8 - на кукурузу ($172,7).

Эти ставки будут действовать по 2 июля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Как сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском дне поля в пятницу, базовые цены для расчета экспортных пошлин с 1 июля планируется повысить на 1 тыс. рублей. Проект соответствующего постановления внесен в правительство.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
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