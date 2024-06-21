Скорректированные пошлины на экспорт зерна из РФ начнут действовать с 1 июля

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Скорректированные пошлины на экспорт зерна из РФ, предусматривающие повышение базовой цены для их расчета, начнут действовать с 1 июля 2024 года.

"Мы вышли в правительство с проектом постановления и до 1 июля ждем принятия. И с 1 июля у нас пошлина будет скорректирована", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме фермеров "Развитие малого агробизнеса: вопросы, решения, точки роста" в рамках Всероссийского дня поля в Ставропольском крае в пятницу.

Как сообщалось, Минсельхоз предложил повысить на 1 тыс. рублей базовые цены (так называемые цены отсечения) для расчета экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Предполагается, что эта мера снизит размер экспортных пошлин.

В настоящее время базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляет 17 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15,875 тыс. рублей.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.