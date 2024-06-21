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Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ, в результате которой пострадал мужчина.

"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Есть пострадавший - мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

Кроме того, в результате атаки в одном частном жилом доме выбиты окна. В населенном пункте повреждена линия электропередачи.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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