Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ, в результате которой пострадал мужчина.

"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Есть пострадавший - мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

Кроме того, в результате атаки в одном частном жилом доме выбиты окна. В населенном пункте повреждена линия электропередачи.