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Что случилось этой ночью: суббота, 22 июня

Авианосец ВМС США зашел в порт Южной Кореи, житель Белгородской области пострадал при атаке дрона, Франция и Нидерланды сыграли вничью на Евро-2024

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В белгородском селе Муром мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе. Его доставили в больницу с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи.

- Два украинских БПЛА пытались атаковать военные объекты в Смоленской области, средствами ПВО они были уничтожены.

- В "Лаборатории Касперского" заявили, что внесение ее сотрудников в санкционный список США не повлияет на устойчивость компании. Решение OFAC о персональных санкциях они считают необоснованным.

- Белорус, планировавший теракты в РФ по заданию украинских спецслужб, вскоре предстанет перед судом. Дело рассматривается сразу по 5 статьям, в том числе о разбое и терроризме.

- Атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt зашел в порт южнокорейского города Пусан. Его сопровождают эсминцы Halsey и Daniel Inouye, оснащенные системой Aegis. Заход осуществлен "в рамках демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи", сообщило агентство "Ренхап".

- Израиль не может допустить новых атак "Хезболлы" по своей территории и вскоре примет "необходимые решения", заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

- Сборные Нидерландов и Франции сыграли вничью на Евро-2024.

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