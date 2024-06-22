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Минобороны сообщило о публикации архивных документов к 83-й годовщине начала ВОВ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России запустило мультимедийный проект с рассекреченными документами о действиях Красной Армии в первые дни Великой Отечественной войны (ВОВ).

Материалы из фонда Центрального архива Минобороны (ЦАМО) РФ опубликованы в мультимедийном проекте "Тот самый длинный день в году...", говорится в сообщении министерства.

По данным военного ведомства, проект создан на основе рассекреченных документов из фондов ЦАМО, рассказывающих о действиях Красной Армии в первые дни войны. "Документы, представленные в историческом проекте, были подготовлены в ходе обобщения опыта начального периода Великой Отечественной Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР в 1953 году и ранее не были представлены широкой общественности", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что в историко-познавательном разделе опубликованы материалы с описанием и анализом боевых действий, рассекреченные показания немецких пленных генералов о стратегическом развертывании вооруженных сил Германии в 1941 году, а также наградные листы и личные дела советских летчиков, выписки из журналов боевых действий, оперсводки штабов.

Сообщается, что также опубликованы материалы с воспоминаниями непосредственных участников событий начального периода Великой Отечественной войны.

"Публикация рассекреченных документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа", - подчеркнули в военном ведомстве.

Минобороны РФ ВОВ
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