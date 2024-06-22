Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее Городов-героев и Городов воинской славы.