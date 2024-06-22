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Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Азовским морем, Брянщиной и Смоленщиной

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российскими военными за ночь уничтожены пять украинских беспилотников над Азовском морем, Брянской и Смоленской областями, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении министерства.

Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, дроны пытались атаковать военные объекты в Смоленском районе, пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Смоленская область Василий Анохин Брянская область Азовское море
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