Два украинских БПЛА пытались атаковать военные объекты в Смоленской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Два украинских БПЛА пытались атаковать военные объекты в Смоленском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

"Попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе. Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают правоохранительные службы. Прошу сохранять спокойствие и не осуществлять съёмку работы сил противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на субботу.