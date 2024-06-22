Поиск

Около 1,5 тыс. человек остались без света в Краснодаре из-за аварии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии произошло в Краснодаре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в субботу.

Как сказал собеседник агентства, отключение затронуло 1,5 тыс. человек.

В телеграм-канале ЕДДС города также сообщается об аварии на системе теплоснабжения в Центральном округе Краснодара.

"Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ПФ-11" и шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Ставропольская, Деповская, Ким, Лесная, Полины Осипенко, Пугачева, Степана Разина, Керченская, Ковтюха, Лесная, Маяковского, Таманская, Титаровская", - говорится в сообщении.

На месте работает аварийная бригада, время восстановления электроснабжения в настоящее время неизвестно.

Краснодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Работа объектов ЗАЭС нарушена после повреждения подстанции "Радуга" при атаке

Купание на пляжах Анапы запрещено из-за холодной воды

Купание на пляжах Анапы запрещено из-за холодной воды

Суд отправил под домашний арест бывшего первого замдиректора "ФосАгро" Новицкого

Суд отправил под домашний арест бывшего первого замдиректора "ФосАгро" Новицкого

В "Лаборатории Касперского" заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость компании

В "Лаборатории Касперского" заявили, что санкции США не повлияют на устойчивость компании

Режиссер Роман Качанов признан иноагентом

Режиссер Роман Качанов признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 21 июня

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 26 июня снизится на 9,5%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 26 июня снизится на 9,5%

Национальный клиринговый центр сконвертирует клиентские доллары и евро в рубли

Президент РФ сообщил, что только что заслушал доклад начальника Генштаба

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });