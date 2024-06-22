Около 1,5 тыс. человек остались без света в Краснодаре из-за аварии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии произошло в Краснодаре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в субботу.

Как сказал собеседник агентства, отключение затронуло 1,5 тыс. человек.

В телеграм-канале ЕДДС города также сообщается об аварии на системе теплоснабжения в Центральном округе Краснодара.

"Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ПФ-11" и шесть трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Ставропольская, Деповская, Ким, Лесная, Полины Осипенко, Пугачева, Степана Разина, Керченская, Ковтюха, Лесная, Маяковского, Таманская, Титаровская", - говорится в сообщении.

На месте работает аварийная бригада, время восстановления электроснабжения в настоящее время неизвестно.