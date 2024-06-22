Свет вернули в дома 1,5 тыс. жителей Краснодара после аварии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Авария системы теплоснабжения в Центральном округе Краснодара устранена, сообщается в телеграм-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Как говорится в сообщении, "все потребители запитаны".

В субботу днем произошло аварийное отключение электроэнергии в Краснодаре, без света остались 1,5 тыс. человек. Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, были отключены ПС "ПФ-11" и шесть трансформаторных подстанций.