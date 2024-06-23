В Севастополе 14 человек пострадали от осколков сбитых воздушных целей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Отражение ракетной атаки на Севастополь завершено, сообщается в телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

"Пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили два человека", - написал Развожаев в воскресенье.

Он добавил, что на территории одного из ТСН (товарищество собственников недвижимости) на Северной стороне в результате падения осколков ракеты произошло небольшое возгорание жилого дома. Также загорелся лес в районе пансионата "Лазурь", площадь пожара - 150 кв. м. Пожарные расчеты выехали на место.