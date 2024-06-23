Поиск

Два жителя Севастополя погибли при ракетной атаке ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Два человека, по предварительной информации, погибли при атаке ВСУ на Севастополь, один из них - двухлетний ребенок, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы", - написал он.

По его данным, число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.

Ранее Развожаев сообщил, что над акваторией были сбиты пять воздушных целей, осколки упали в прибрежной зоне, пострадали 14 человек.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Севастополе 14 человек пострадали от осколков сбитых воздушных целей

Крымский мост открыт для автотранспорта

Крымский мост открыт для автотранспорта

Один человек погиб и трое ранены из-за атаки дронов ВСУ на город Грайворон

Корабли "Иван Грен" и "Кондопога" отрабатывают совместное маневрирование в Баренцевом море

Корабли "Иван Грен" и "Кондопога" отрабатывают совместное маневрирование в Баренцевом море
Военная операция на Украине

За ночь над Брянской областью перехватили и уничтожили 30 беспилотников

Осужденный на Украине митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Кирилла

Что произошло за день: суббота, 22 июня

Гидов и экскурсоводов в РФ обязали иметь QR-код

Гидов и экскурсоводов в РФ обязали иметь QR-код

В Энергодаре восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ на подстанцию

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });