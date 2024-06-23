Два жителя Севастополя погибли при ракетной атаке ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Два человека, по предварительной информации, погибли при атаке ВСУ на Севастополь, один из них - двухлетний ребенок, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы", - написал он.

По его данным, число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.

Ранее Развожаев сообщил, что над акваторией были сбиты пять воздушных целей, осколки упали в прибрежной зоне, пострадали 14 человек.