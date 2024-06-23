Неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Один сотрудник полиции погиб, один ранен после обстрела синагоги и церкви в Дербенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Дагестана в телеграм-канале.

"По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен", - говорится в сообщении.

Подозреваемые скрылись на белом Volkswagen Polo, обстоятельства и информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняются.