Поиск

Неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Один сотрудник полиции погиб, один ранен после обстрела синагоги и церкви в Дербенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Дагестана в телеграм-канале.

"По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен", - говорится в сообщении.

Подозреваемые скрылись на белом Volkswagen Polo, обстоятельства и информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняются.

Дербент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один полицейский погиб и шестеро ранены после стрельбы в Махачкале

Сотрудник полиции ранен при обстреле поста ДПС в Махачкале

Глава Крыма объявил в республике траур 24 июня из-за трагедии в Севастополе

Число жертв ракетной атаки на Севастополь выросло до пяти

24 июня в Севастополе объявлено днем траура

Девятилетняя дочь вице-мэра Магадана погибла при ракетной атаке на Севастополь

В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека

В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека

СКР возбудил дело по статье "теракт" в связи с украинским обстрелом Севастополя

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Севастополь ракетами ATACMS

Число погибших при ракетной атаке на Севастополь достигло трех

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });