Сотрудник полиции ранен при обстреле поста ДПС в Махачкале

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли пост ДПС в Махачкале, ранен сотрудник полиции, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Дагестана в своем телеграм-канале.

"В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации, один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет", - говорится в сообщении.

Объявлен план "Перехват", личности нападавших устанавливаются.

Ранее сообщалось о нападении на синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.