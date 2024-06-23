НАК заявил о вооруженных нападениях на два храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вечером в воскресенье в городах Дербент и Махачкала совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

"В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Правоохранительными органами предпринимаются все необходимые меры для розыска и задержания преступников", - говорится в сообщении НАК.

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана сообщалось, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен.

Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Нападение на храмы в Дербенте и убийство полицейского будут расследоваться по статье УК РФ о террористическом акте.