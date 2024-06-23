При терактах в Дербенте и Махачкале пострадали 16 человек

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В результате нападения боевиков в Дербенте и Махачкале пострадали 16 человек, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен. Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

По данным зампреда общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, боевики убили священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Двое боевиков ликвидированы в Махачкале. Также в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили о задержании еще двух боевиков.