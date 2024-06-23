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Стрельба произошла на российско-абхазской границе по реке Псоу

Один человек погиб, трое ранены

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Один человек убит, еще трое получили ранения в результате стрельбы близ КПП на росийско-абхазской границе по реке Псоу, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в Управлении внутренних дел Гагрского района Абхазии.

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по автомобилю, направлявшемуся к таможенному посту, расположенному на границе. В результате стрельбы был убит случайный прохожий, еще три человека получили ранения. По уточненным данным, все пострадавшие являются жителями Абхазии, сказал дежурный.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Предпринимаются меры по установлению и задержанию нападавшего, сказал собеседник агентства.

Раненые доставлены в больницу.

Ранее со ссылкой на Управлении внутренних дел Гагрского района Абхазии сообщалось, что недалеко от абхазского таможенного поста, расположенного на границе, возник конфликт между гражданином России и гражданином Абхазии на почве личного конфликта.

Абхазия
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