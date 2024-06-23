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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Что произошло за день: воскресенье, 23 июня

Ракетный обстрел Севастополя, вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, перестрелка на границе России и Абхазии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, были сбиты четыре ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, пятая под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Погибли пять человек, включая троих детей. В числе погибших - девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. За медицинской помощью обратились 144 человека. Возбуждено уголовное дело. Понедельник объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.

- Минобороны РФ возложило на Вашингтон и Киев ответственность за атаку на Севастополь. В министерстве заявили, что "все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".

- В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Синагога и церковь в Дербенте сожжены. Шесть полицейских убиты, еще 23 ранены. Убит священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале. Двое боевиков ликвидированы, еще двое - задержаны. В Дагестане введен режим КТО.

- Стрельба произошла на росийско-абхазской границе по реке Псоу недалеко от таможенного поста. По уточненным данным, неизвестный открыл огонь по автомобилю, направлявшемуся к таможенному посту. Один человек убит, еще трое получили ранения.

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