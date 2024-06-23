Шесть полицейских убиты, еще 23 ранены после нападений в Дагестане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - После нападений боевиков в Дербенте и Махачкале известно о гибели шести сотрудников полиции, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Шесть сотрудников правоохранительных органов погибли, и еще 23 ранены", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба МВД Дагестана подтвердила информацию о числе жертв.

"На данный момент, по имеющейся информации, шесть сотрудников полиции убито, 12 ранено", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что идут задержания нападавших.

В воскресенье вечером МВД Дагестана сообщило, что неизвестные атаковали синагогу и церковь в Дербенте, один сотрудник полиции погиб, еще один ранен. Позже стало известно об обстреле поста ДПС в Махачкале, где погиб один полицейский, еще шестеро пострадали.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале.

Двое боевиков ликвидировано, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, также в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что еще двое террористов задержаны.

Возбуждены уголовные дела о теракте. В республике объявлен режим контртеррористической операции.