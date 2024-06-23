Двое боевиков задержаны в Махачкале

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Махачкале задержаны двое боевиков, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Двоих боевиков задержали. Они попытались скрыться в толпе отдыхающих, но сотрудники полиции вычислили их и задержали", - сказал собеседник агентства.

Неизвестные атаковали два храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Есть погибшие и раненые. Синагога и церковь в Дербенте сожжены.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил об убийстве боевиками священника в Дербенте, а также охранника церкви в Махачкале. В МВД подтвердили гибель священнослужителя в Дербенте.

Двое боевиков ликвидированы.