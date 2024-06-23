Пожарные прервали тушение синагоги в Дербенте, так как внутри могут быть террористы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пожарных попросили покинуть горящее здание синагоги в Дербенте из опасений, что внутри еще остались террористы, сообщил спикер Федерации еврейских общин России Борух Горин.

В своем телеграм-канале в воскресенье вечером он также сообщил, что основной пожар в синагоге потушен, половина здания выгорела совсем. Есть сведения, что сгорели и свитки Торы. Большие очаги пожара еще остались.

"Всех просили вернуться домой и не выходить до особого распоряжения. На улицах вокруг синагоги идет стрельба", - сообщает Горин.

Горящая синагога была построена в 1914 году, отреставрирована в 2010-м, ее площадь - 2,5 тыс. кв. м. Сегодня в Дербенте проживает около 300 евреев.