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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:41

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье ночью объявил в городе воздушную тревогу.

На время объявления тревоги жителям рекомендовано проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, прекратил работу морской и наземный общественный транспорт.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что пять человек стали жертвами украинской ракетной атаки на Севастополь в воскресенье, число пострадавших выросло до 144 человек.

Понедельник объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией из-за ракетной атаки Вооруженных сил Украины по городу, ранее сообщил Развожаев.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября.

Севастополь Михаил Развожаев
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