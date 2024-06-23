Поиск

Число жертв ракетной атаки на Севастополь выросло до пяти

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пять человек, включая троих детей, погибли в Севастополе при ракетной атаке ВСУ, еще пять детей находятся в реанимации, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.

"К сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пять детей находится в реанимации пятой городской больницы", - сказал Развожаев в видеокомментарии, размещенном в его телеграм-канале.

В РоссииВ результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человекаВ результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человекаЧитать подробнее

Он добавил, что большинство пострадавших получили ранения легкой и средней тяжести, им оказана медицинская помощь.

"Плюс в 1-й больнице у нас семеро взрослых, которых доставили с тяжелыми ранениями", - сообщил губернатор.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования семьям погибших. По словам Развожаева, президент поручил федеральным органам оказать помощь Севастополю, уже направлен борт из Москвы.

Понедельник объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией из-за ракетной атаки Вооруженных сил Украины по городу, ранее сообщил Развожаев.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Крыма объявил в республике траур 24 июня из-за трагедии в Севастополе

24 июня в Севастополе объявлено днем траура

Девятилетняя дочь вице-мэра Магадана погибла при ракетной атаке на Севастополь

В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека

В результате украинского обстрела Севастополя пострадали 124 человека

СКР возбудил дело по статье "теракт" в связи с украинским обстрелом Севастополя

Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Севастополь ракетами ATACMS

Число погибших при ракетной атаке на Севастополь достигло трех

Два жителя Севастополя погибли при ракетной атаке ВСУ

В Севастополе 14 человек пострадали от осколков сбитых воздушных целей

Крымский мост открыт для автотранспорта

Крымский мост открыт для автотранспорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });