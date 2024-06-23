Число жертв ракетной атаки на Севастополь выросло до пяти

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пять человек, включая троих детей, погибли в Севастополе при ракетной атаке ВСУ, еще пять детей находятся в реанимации, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.

"К сожалению, у нас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пять детей находится в реанимации пятой городской больницы", - сказал Развожаев в видеокомментарии, размещенном в его телеграм-канале.

Он добавил, что большинство пострадавших получили ранения легкой и средней тяжести, им оказана медицинская помощь.

"Плюс в 1-й больнице у нас семеро взрослых, которых доставили с тяжелыми ранениями", - сообщил губернатор.

Он также рассказал, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования семьям погибших. По словам Развожаева, президент поручил федеральным органам оказать помощь Севастополю, уже направлен борт из Москвы.

Понедельник объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией из-за ракетной атаки Вооруженных сил Украины по городу, ранее сообщил Развожаев.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.