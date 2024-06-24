Режим ЧС введен в Севастополе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввел в городе режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, указ опубликован на сайте правительства Севастополя.

"Ввести с 23.06.2024 и до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера", - говорится в документе.

Первый вице-губернатор Алексей Парикин назначен руководителем ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины с применением американских ракет на Севастополь в воскресенье погибли 4 человека, включая двух детей, пострадал 151 человек, 82 госпитализированы. Понедельник объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.