Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 153 человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших от ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь выросло до 153 человек, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

"У нас 153 пострадавших, всем оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе и 79 госпитализированы, из них 27 детей", - сообщил Денисов в понедельник на совещании в правительстве Севастополя.

Ранее стало известно, что результате атаки Вооруженных сил Украины с применением американских ракет на Севастополь в воскресенье погибли четыре человека, включая двух детей, пострадал 151 человек, 82 госпитализированы. Понедельник объявлен днем траура в Севастополе в связи с трагедией, в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

На лечение в Москву из Севастополя отправят 21 пострадавшего, в том числе 11 детей, сообщил заместитель директора по медицинской части федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.