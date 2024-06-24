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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

Москва будет выяснять с Белградом вопрос поставок боеприпасов из Сербии на Украину

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Кремле видели сообщения о том, что Украина могла получать боеприпасы из Сербии через третьи страны, будут выяснять этот вопрос непосредственно с Белградом.

"Мы видели и слышали эти заявления господина Вучича. Будем разбираться с этой темой в контактах с нашими сербскими друзьями", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что с начала СВО Украина могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму порядка 800 млн евро. В интервью изданию президент Сербии Александр Вучич заявил, что эта сумма является в целом точной и что Сербия действительно экспортирует боеприпасы зарубежным партнерам, но что они с ними делают дальше Белграду неизвестно.

Дмитрий Песков Сербия Украина Александр Вучич
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