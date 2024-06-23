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На Украину попали сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро

На Украину попали сербские боеприпасы на сумму 800 млн евро
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: AP/TASS

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Поставляемые Сербией в США и страны Евросоюза боеприпасы через них попадают на Украину, объем такого экспорта с начала СВО составил около 800 млн евро, сообщила британская Financial Times.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью газете назвал эту цифру в целом точной, отметив, что "может быть, в течение двух или трех лет, да, что-то в этом роде".

"Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы", - сказал он.

Президент пояснил:" Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию (...) но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают - это их работа".

"Даже если я знаю об этом - это не мое дело. Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", - заявил Вучич.

Как пишет издание, задачей Запада было отдалить Сербию от России и добиться от Белграда поддержки Киева.

"Европа и США годами работали над тем, чтобы отдалить Вучича от Путина", - сказал западный дипломат, добавив, что ключевым игроком был посол США Кристофер Хилл, который прибыл в Белград через месяц после начала Россией СВО.

"Все ожидали, что (Хилл - ИФ) поссорится с Вучичем, его единственной целью было отдалить Белград от Москвы, - добавил собеседник газеты. - Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет".

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Вучич США Украина Сербия
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