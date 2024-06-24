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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:32

Военные РФ поразили крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство заявило о нанесении удара по крупному логистическому центру армии Украины, где хранилось и перераспределялось вооружение, в том числе западное.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что помимо этого, нанесены удары по военнослужащим и военной технике ВСУ в 112 районах.

Сообщается, чтороссийские военные за сутки сбили 176 украинских дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре зенитные управляемые ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26487 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16416 танков и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22893 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.

Patriot ВСУ Украина Минобороны
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