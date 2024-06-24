Полина Гагарина, Shaman и Иван Охлобыстин попали в санкционный список ЕС

Певица Полина Гагарина Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против российской певицы, актрисы и композитора Полины Гагариной, исполнителя и композитора Shaman, а также актера Ивана Охлобыстина, сообщает в понедельник Официальный журнал ЕС.

"В санкционный список включены... Ярослав Юрьевич Дронов, сценический псевдоним: Shaman, (...) Полина Сергеевна Гагарина, (...) Иван Иванович Охлобыстин", - говорится в публикации журнала.

Отмечается, что власти ЕС приняли решение о введении санкций в отношении указанных лиц в связи с тем, что они "поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".