Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти ЕС включили в 14-й пакет санкций против РФ ограничения в отношении 116 физических и юридических лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Сегодняшний пакет включает в себя ограничительные меры против еще 116 индивидов и организаций, которые несут ответственность за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или за угрозу таких действий", - отмечается в документе.

Также сообщается, что Евросоюз в принятом 14-м пакете антироссийских санкций предусматривает "дополнительные инструменты" против их обхода, в частности, запрет дочерним компаниям в третьих странах участвовать в деятельности, рассматриваемой как обход.

"Прежде всего, материнские компании ЕС должны будут приложить все усилия, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участия в какой-либо деятельности, приводящей к результату, который санкции призваны предотвратить", - говорится в коммюнике Совета ЕС, утвердившего в понедельник новый пакет ограничительных мер в отношении РФ.

Новые санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.