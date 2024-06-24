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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Восьмиэтажное административное здание загорелось в подмосковном Фрязине

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Восьмиэтажное административное здание загорелось на территории промзоны в подмосковном городе Фрязино, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

Отмечается, что одного человека уже удалось спасти. По предварительной информации в здании находятся ещё девять человек.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник уточнил, что горят три этажа административного здания НИИ "Платан". Он отметил, что со слов очевидцев, в помещении могут находиться семь человек.

Фрязино МЧС
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