Восьмиэтажное административное здание загорелось в подмосковном Фрязине

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Восьмиэтажное административное здание загорелось на территории промзоны в подмосковном городе Фрязино, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

Отмечается, что одного человека уже удалось спасти. По предварительной информации в здании находятся ещё девять человек.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник уточнил, что горят три этажа административного здания НИИ "Платан". Он отметил, что со слов очевидцев, в помещении могут находиться семь человек.